استشارى صدر: الصين طعمت أكثر من 14 مليون مواطن حتى الآن.. فيديو

قال الدكتور على الوعر، أستاذ جراحة الصدر، إن فيروس كورونا ظهرت له تحورات كثيرة، مؤكدًا أن اللقاحات هى الحل الوحيد فى مجابهة تلك الفيروسات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى، لافتًا إلى أن من يحصل على اللقاح من الممكن أن يكون ناقلا للفيروس وحاملا وله ويصيب به أى أحد.









وأضاف أستاذ جراحة الصدر، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التجارب المعملية أكدت أن الفيروسات المتحورة قادرة على التصدى للعلاج، مشيرًا إلى أن التطعيمات تتم فى ووهان على جميع المواطنين وفى الصين، وما زال يتم تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.









وأشار إلى أن الصين تفرض إجراءات صارمة على تفشي أى بؤر وتم إغلاق البؤر وفحص جميع السكان، لمدة 28 يوما لكى لا ينتشر الفيروس، منوهًا إلى أن الصين طعمت أكثر من 14 مليون مواطن حتى الآن.