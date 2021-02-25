تراجع أسعار اللحوم وزيادة قيمة الجنيه وإنعاش الأسواق.. الزيات: التعويم في السودان يخدم مصر

قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن دخول السودان لمرحلة الإصلاح الاقتصادي سينعكس إيجابيا علي السوق المصرية وحركة التجارة البينية، خاصةً الاستيراد نتيجة لانخفاض تكلفة وأسعار السلع المستوردة من السودان.













وأضاف «الزيات»، أن تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية بعد قرار التعويم سيرفع من قيمة الجنيه المصري، وبالتالي سيستفيد المستورد المصري من فرق العملة الكبير الأمر الذي سينعكس علي انخفاض عدد من السلع المستوردة من السودان مثل اللحوم الحية والمجمدة والعطارة والاعلاف والسمسم والمواد الغذائية المختلفة.

























وأكد «الزيات» أن التراجع الرهيب وغير المتوقع في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار من 550 جنيها الي 400 جنيه يخلق رواج وإنعاش للتجارة داخل السوق المصرية، وبالمقابل سيؤثر في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوداني، متوقعًا أن يدخل الاقتصاد السوداني حالة من الركود وانخفاض حجم الاستهلاك بنسبة 20٪ في الربع الأول والثاني من 2021.













وطالب بالإسراع في تفعيل التعاون المشترك المصري السوداني في الفترة القادمة، خاصةً في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية مثل صناعات المواد الغذائية، والثروة الحيوانية والزراعة من خلال استثمار مشترك وإنشاء مصانع لتعبئة المواد الغذائية بالسودان لتحقيق الاستفادة الكاملة من دخول السودان لمرحلة الإصلاح الاقتصادي.