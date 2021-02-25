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تعليم

"تنفيذي المنيا": إدراج 117 مدرسة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:43 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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أيمن رياض

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خطة مديرية التربية والتعليم للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 - 2021، لجميع المراحل التعليمية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطري في تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، والجهات المعنية.


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وخلال الاجتماع وجه المحافظ، الشكر لهيئة الأبنية التعليمية لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بإدراج المدارس ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف بإجمالي ١١٧ مدرسة تضم ١٧٠١ فصل دراسي.


أكد محافظ المنيا، على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتنفيذ أعمال المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مشيرًا الى أنه تم حصر احتياجات التنمية الشاملة بالقرى المستهدفة، كما تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الأعمال بصفة دورية ومستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.


واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع عددا من الملفات التي تم مناقشتها خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


وقال محافظ المنيا، انه تم استقبال حوالي 162 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا استمرار المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة في استقبال وتلقي كافة طلبات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين، مشيرًا الي أن انتهاء المهلة المحددة لاستلام طلبات التصالح نهاية مارس المقبل.


من جانبه، قال محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مع تكليف لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، كما تم التوجيه بتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. 


واستعرض الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة من مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة الموقف الوبائي للجائحة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض وعلاج الحالات المصابة الى جانب رفع الوعي الصحي لجميع فئات الأطقم الطبية، بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، من خلال التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المصابة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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