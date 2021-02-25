"تنفيذي المنيا": إدراج 117 مدرسة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خطة مديرية التربية والتعليم للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020 - 2021، لجميع المراحل التعليمية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطب البيطري في تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، والجهات المعنية.





اقرأ أيضًا: