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أخبار العالم

بعد الانقلاب العسكري.. أكبر أحزاب المعارضة في أرمينيا يدعو رئيس الوزراء لتجنب الحرب الأهلية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:44 م
نيكول باتشينيان
نيكول باتشينيان
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سمر صالح
دعا أكبر أحزاب المعارضة في أرمينيا اليوم الخميس رئيس الوزراء نيكول باتشينيان إلى تجنب الحرب الأهلية في البلاد.

وتجول رئيس الوزراء الأرميني، في شوارع العاصمة مع المئات من أنصاره بعد حديثه عن "محاولة انقلابية".

وندد رئيس الوزراء الأرميني، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته.

وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.

وطالبت هيئة الأركان العامة في الجيش الأرميني، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشددة على أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".
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