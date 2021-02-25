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فن

صفوان بهلوان يشارك في احتفالات الأوبرا بذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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محمد نحلة
بعد فترة غياب يعود النجم السوري الكبير صفوان بهلوان، ليشارك دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث يحيي حفلا يضم فاصلا للمطربة مي فاروق، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك في الثامنة مساء الخميس 11 مارس على المسرح الكبير.


وقال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، في بيان، اليوم الخميس، إن برنامج الحفل يضم مختارات من اهم اعمال موسيقار الأجيال التي شكلت ملامح الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي.


وأضاف أنه تم إعداد مجموعة من الفعاليات المميزة للاحتفال بذكرى محمد عبد الوهاب تتواصل على مدار شهر مارس وتحتضنها مختلف المسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، مؤكدًا تواصل خطط الاحتفاء برموز الكلمة والنغم الذين شكلوا تاريخ هذا المجال.


المعروف أن محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة، وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزى الجزايرلي عام 1917 وفي عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933 وفى الإذاعة عام 1934.



وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي بعد أن وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، من أهم أعماله كليوباترا والجندول للشاعر على محمود طه، كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وليلى مراد، وعبد الحليم حافظ، ونجاة، وفايزة أحمد، ووردة، وفيروز، وأسمهان، وطلال مداح.


رحل عن عالمنا في 4 مايو 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التي ما زالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي.
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