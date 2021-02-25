ناقد مسرحي: المسرح تضامن في بدايته مع الوطن لمحاربة الإنجليز.. فيديو





وأضاف "الناقد المسرحي"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن أول عرض مسرحي يمكن توثيقه كعرض استنفذ الوجدان المصري، فكان للراحل عبد الله نديم خطيب الثورة العرابية سنة 1882، كاشفا أن عبدالله نديم قرر أن يتم محاربة الإنجليز باللغة الدرامية، وبالفعل قام ببناء مسرح في الجمعية الخيرية الاسلامية بالاسكندرية.





وأشار"الناقد المسرحي"، إلى أن قام عبدالله النديم بأول مسرحية لمحاربة الإنجليز تسمى "الوطن" لعام 1882، وكان معتبر الوطن إنسان مهان ينادي المواطنين بالحفاظ عليه في هذه المسرحية، وذلك لأن عند إهانة الوطن يهان جميع المصريين.





وأكد محي إبراهيم، أن عند نجاح مسرحية "الوطن" داخل مسرح الجمعية الخيرية، قرر خروج تلك المسرحية إلى شعب الاسكندرية، وبالفعل تم عرضها على "تياترو زيزنيا"، كما أنه أصر على عرض المسرحية بطلبة الجمعية الخيرية وليس ممثلين من الخارج.





ولفت الناقد المسرحى، إلى أن الولاء وحده لا يكفى للوطن، وإنما يجب الشعور بالإنتماء ايضا، ليكونوا بمثابة الحركة الديناميكية بإتجاه الوطن، فقام خالد جلال ببث هذا الشعور داخل الجمهور، قائلا" لو كنت فى سن أصغر قليلا لكنت ذهبت فى المطالبة بحقى فى خدمة الجيش المصرى".





قال محي ابراهيم، الناقد المسرحي، إن المسرح أكثر تأثيرا في المجتمع، معقبا "قدر المسرح للمجتمع المصرى وكأنه كان قدر محكوم لابد منه"، منوها إلى أن تم بدء المسرح المعاصر بدايات يحكمها عنصر الكفاح الوقتى، حيث أن المسرح المصرى بدأ عام 1869 بأوبرا عايدة، وبعدها قام الاحتلال الإنجليزي، فكان المسرح في بدايته يتضامن مع القوى الوطنية في محاربة الاحتلال الانجليزى.