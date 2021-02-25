وكيل تعليم القليوبية تتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول



تفقدت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عددا من مدارس إدارة بنها التعليمية لمتابعة استعدادات المدارس لامتحانات الفصل الدراسى الأول حيث قامت بزيارة مجمع ملاعب المديرية الخاص بتوجيه التربية الرياضية للاطمئنان علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا علي سلامة أبنائنا الطلبة.

















وتفقدت مدرسة بنها الثانوية الزراعية للاطمئنان علي استعداد المدارس للامتحانات ومتابعة سير العمل داخل المدرسة ، كما تفقدت مدرسة النور للمكفوفين اهتماما منها بذوى الهمم والقدرات الخاصة لتشجيع العاملين بالمدرسة بالاهتمام بالطلبة والاطمئنان علي كافة الاستعدادات لاستقبال الامتحانات وتفقدت فصول وملاعب مدرسة بنها الثانوية الرياضية للإطمئنان على الانتهاء من عملية الصيانة والاستعداد لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.









كما شددت علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس في فترة الأمتحانات للحفاظ علي سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس وتم رصد بعض المخالفات من قبل اللجنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.









من ناحية اخري صرح الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها بأن المجلس الأعلى للجامعات اعتمد مقترح البرنامج التدريبى "القيادة والتأثير" الخاص بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة ممن تنطبق عليهم الشروط للترشح لمنصب عميد الكلية.









وأضاف الجيزاوى أن البرنامج سوف ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ويستمر على مدار 3 أيام بإجمالى 18 ساعة تدريبية، ويتناول البرنامج التدريبي مهارات الاتصال الفعال والتعامل مع الآخرين، ومهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، ومهارات القيادة والاشراف وادارة فريق العمل، والجوانب القانونية والمالية بالجامعات، وإدارة الوقت والاجتماعات، ونشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.









من جانبه قال الدكتور هانى شحته المدير التنفيذى للمركز إن أولى جلسات البرنامج التدريبي سوف تبدأ خلال الفترة من 6 - 8 مارس المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر على أن يتم حجز الدورة بمقر المركز بمبنى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.









من ناحية أخرى كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى راشد العبادي عميد كلية التجارة وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية.