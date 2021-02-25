تعرف على حقيقة خطف فتاة داخل ميكروباص أمام مدرسة بالجيزة





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الفتاة المشار إليها وتبين أنها (طالبة بالمرحلة الثانوية) وتم التقابل مع صديقتها (طالبة) والتى أفادت أنها وصديقتها المذكورة عقب خروجهما من المدرسة قامت الفتاة باستقلال دراجة نارية رفقة أحد الأشخاص (نجار)، وأنها خشيةً لوم أهل صديقتها لها، ادعت لهم كذبًا أنها تعرضت للاختطاف من قبل سيارة ميكروباص ولم تعلم أنه سيتم تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعى.





وتم ضبط الفتاة المعنية بالخبر وصديقها وبمواجهتهما قررا أنهما انصرفا بغرض التنزه وباستدعاء والد الفتاة (سائق) اتهم الأخير بتحريض كريمته القاصر على الهرب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.