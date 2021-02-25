سيارة زيرو عائلية 8 راكب يمكن امتلاكها بمقدم أقل من 50 ألف جنيه.. صور

يبحث الكثير من المواطنين عن شراء سيارة زيرو عائلية بالتقسيط وتكون رخيصة الثمن وفي هذا السياق نعرض عليكم السيارة شانجي الصينية بعروض تقسيط جديدة على سياراتها في مصر وتوفير المصاريف الإدارية بدفع مقدم 49.000 جنيه عند شراء سيارات شانجي M50s العائلية 8 راكب.





شانجي changhe m50 متاحة بزجاج فاميه خلفي وفتيس مانيوال 5 سرعات ونظام الدفع الخلفي وتكييف أمامى وخلفى وباور ستيرنج و4 زجاج كهرباء وكاوتش مقاس 15 وقفل أمان للأطفال وسنتر لوك ومفتاح ريموت.





تأتي شانجي changhe m50 بمحرك 1500 سي سي بقوة 116 حصان و عزم 144 نيوتن متر وتكنولوجيا يابانية للمحرك ويعمل بكاتينة جنزير وليس كاوتش و ينتمي طراز شانجي M50 S لفئة السيارات متعددة الأغراض MPV .





والسيارة شانجي changhe m50 تستوعب ثمان ركاب وبها كنبة خلفية قابلة للطي و أنظمة صوت متعددة وRadio وUSB وMP3 وسماعات محيطية و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر،وعند قطع مسافات تصل إلى 100 كم..





وتزن السيارة حوالي 1800 كجم، طولها 4.5 مترا، وعرضها 1.7 مترا، ومزودة بتكييف أمامي وخلفي وشاشة تحكم باللمس 7 بوصات، وزجاج ملون غامق اللون بالوسط والخلف.





سعر شانجي changhe m50 كاش في مصر

تباع السيارة شانجي changhe m50 في مصر بسعر 189.000 جنيه

