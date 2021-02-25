بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تصدرت ريم سامي؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد نشر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.





وتتميز ريم سامي؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها.





وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها.







