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أخبار البلد

مصر للطيران تسير غدا 56 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:25 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، غدًا الجمعة، 56 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4984 راكبا إلى عدة وجهات دولية مختلفة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 56 رحله جويه بمعدل 42 رحله دوليه إلى كل من بغداد، لاجوس، كازابلانكا، ابوچا، الدوحة، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، چوبا، أثينا، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، اديس ابابا، اربيل، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4984 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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