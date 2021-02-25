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رياضة

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز أمام الجونة بالدوري

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:02 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
أعلن  الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  بيراميدز، تشكيل فريقه أمام الجونة في المباراة التي ستنطلق بعد قليل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يلتقي مع نظيره الجونة في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة المحلية.

ويحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد الجونة في المرتبة السادسة بـ19 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - نبيل دونجا.

خط الهجوم: دييجو رولان.

بدلاء بيراميدز أمام الجونة

أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - محمود وادي - أحمد الشناوي - إبراهيم عادل - دودو الجباس - أحمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق.
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