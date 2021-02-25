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رياضة

رفع الحظر عن ملاعب ليبيا.. تفاصيل موافقة الكاف على القرار

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:54 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن رفع حظر الاتحاد الإفريقي "كاف" عن ملاعب ليبيا.

وقال الشلماني في مقطع فيديو عبر الصحفة الرسمية للاتحاد الليبي: "تم رفع الحظر الكامل على كل ملاعب ليبيا وبالأخص من الناحية الأمنية".

وبات بإمكان المنتخب الليبي والأندية الليبية استقبال منافسيهم في مدينة بنغازي كبداية، ثم طرابلس بعد ذلك، وتم رفع الحظر عن ملعب "بنينا" في مدينة بنغازي كبداية.


وتقع ليبيا في المجموعة التي تضم منتخبات مصر والجابون وأنجولا التي يتأهل متصدر المجموعة إلى المرحلة الختامية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق مباريات دور المجموعات لتصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 31 مايو المقبل إلى منتصف أكتوبر.
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