رفع الحظر عن ملاعب ليبيا.. تفاصيل موافقة الكاف على القرار

وقال الشلماني في مقطع فيديو عبر الصحفة الرسمية للاتحاد الليبي: "تم رفع الحظر الكامل على كل ملاعب ليبيا وبالأخص من الناحية الأمنية".

وبات بإمكان المنتخب الليبي والأندية الليبية استقبال منافسيهم في مدينة بنغازي كبداية، ثم طرابلس بعد ذلك، وتم رفع الحظر عن ملعب "بنينا" في مدينة بنغازي كبداية.