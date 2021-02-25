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رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي يسلمان جوائز فردي الاسكيت بكأس العالم للرماية..صور

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:29 م
صدى البلد
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والروسي فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية نهائي فردي الاسكيت سيدات ورجال ضمن منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش بميادين نادى الصيد فرع 6 أكتوبر بحضور اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والبعثات المشاركة.

قال وزير الرياضة : "  يسعدنا ويشرفنا تنظيم الحدث في ظل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورعايته الرياضة المصرية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية ، وكل الشكر والتقدير لحضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية و32 دولة ،وكل الشكر التقدير للاتحادين المصري والدولي ونادي الصيد بـ 6 أكتوبر وكل ضيوف مصر في وطنهم الثاني ".

 مؤكدًا متابعته المستمرة للبطولة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بإسم وسمعة مصر، لافتًا الى ان حضور ٣١ دولة يؤكد ثقتهم الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية، ونجاحها في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.
 
فيما أعرب الروسي فلاديمير ليسين عن سعادته بتواجده فى مصر ، مؤكدًا  أن مصر باتت واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم تنظيمًا لبطولات الرماية ، مؤكدًا أن نجاح مصر المبهر فى بطولة العالم لكرة اليد، كان له عظيم الأثر فى زيادة منتخبات بطولة العالم للرماية ، موجها الشكر والتقدير لكافة السادة القائمين على تنظيم الحدث .

وعلى هامش المنافسات ، قام الدكتور اشرف صبحي، وزير الرياضة بتكريم فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية وشهد تكريم الاتحاد المصري للرماية لوزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للرماية ، بالإضافة إلى توزيع الجوائز علي الفائزين .

وجاء ترتيب مراكز فردي الاسكيت رجال، المركز الاول أوكرانيا والثاني الدنمارك والثالث قطر ، وبالنسبة للسيدات ؛  المركز الأول قبرص والمركز الثاني روسيا والثالث سلوفاكيا

وتستضيف مصر كأس العالم للرماية “خرطوش” فى الفترة من 22 فبراير الجاري حتي 5 مارس المقبل مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 32 دولة ، وتتنوع المنافسات بين الإسكيت والتراب، وينقسم اللاعبون إلى فرق فردى رجال وفرق فردى سيدات وزوجي رجال وسيدات وزوجي مختلط.
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