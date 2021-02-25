بعد رفع الحظر.. الاتحاد الليبي يكشف لـ صدى البلد مكان مباراة مصر وليبيا

كشف يونس الكزه عضو مجلس ادارة الاتحاد الليبي لكرة القدم موقف مباراة مصر وليبيا في تصفيات المونديال 2022 بعد قرار رفع حظر الاتحاد الإفريقي "كاف" عن ملاعب ليبيا.





وقال الكزه في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "قرار رفع الحظر جاء بمثابة اعادة الحياة للكرة الليبية بعد ما عانته خلال السنوات الماضية" .





وتابع: "وستكون كل المباريات القادمة سواء للمنتخبات او الاندية على ارضية ملاعبنا وبين جمهورنا الذي لا طالما انتظر هذه اللحظة".





وكشف عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن رفع حظر الاتحاد الإفريقي "كاف" عن ملاعب ليبيا.

وقال الشلماني في مقطع فيديو عبر الصحفة الرسمية للاتحاد الليبي: "تم رفع الحظر الكامل على كل ملاعب ليبيا وبالأخص من الناحية الأمنية".

وبات بإمكان المنتخب الليبي والأندية الليبية استقبال منافسيهم في مدينة بنغازي كبداية، ثم طرابلس بعد ذلك، حيث تم رفع الحظر عن ملعب "بنينا" في مدينة بنغازي كبداية.