ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رفع الحظر.. الاتحاد الليبي يكشف لـ صدى البلد مكان مباراة مصر وليبيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف يونس الكزه عضو مجلس ادارة الاتحاد الليبي لكرة القدم موقف مباراة مصر وليبيا في تصفيات المونديال 2022 بعد قرار رفع حظر الاتحاد الإفريقي "كاف" عن ملاعب ليبيا.

وقال الكزه في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "قرار رفع الحظر جاء بمثابة اعادة الحياة للكرة الليبية بعد ما عانته خلال السنوات الماضية" .

وتابع: "وستكون كل المباريات القادمة سواء للمنتخبات او الاندية على ارضية ملاعبنا وبين جمهورنا الذي لا طالما انتظر هذه اللحظة".

وكشف عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عن رفع حظر الاتحاد الإفريقي "كاف" عن ملاعب ليبيا.

وقال الشلماني في مقطع فيديو عبر الصحفة الرسمية للاتحاد الليبي: "تم رفع الحظر الكامل على كل ملاعب ليبيا وبالأخص من الناحية الأمنية".

وبات بإمكان المنتخب الليبي والأندية الليبية استقبال منافسيهم في مدينة بنغازي كبداية، ثم طرابلس بعد ذلك، حيث تم رفع الحظر عن ملعب "بنينا" في مدينة بنغازي كبداية.

وتقع ليبيا في المجموعة التي تضم منتخبات مصر والجابون وأنجولا والتي يتأهل متصدر المجموعة إلى المرحلة الختامية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وتنطلق مباريات دور المجموعات لتصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 31 مايو المقبل إلى منتصف أكتوبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد الليبي يكشف لـ صدى البلد عن خطته للنهوض بـ كرة القدم

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث آليات تشكيل الحكومة.. فيديو

رفع الحظر عن ملاعب ليبيا.. تفاصيل موافقة الكاف على القرار

ترشيحاتنا

حقيقة نقل الفنان يوسف شعبان لـ العناية المركزة وتدهور صحته بسبب كورونا

عطل فني فى خدمة ماسنجر على فيسبوك

الدولة شايفة كدة.. وزير التعليم: لن نتراجع عن قرارات "امتحانات الإعدادية"

نشرة الصحة والمرأة.. جمال شعبان يحذر من المسكنات.. و3 مشروبات تدمر كورونا في الحلق

هل قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها ؟ .. الإفتاء تجيب

تتعلق بـ سد النهضة.. رسالة خاصة من رئيس الاتحاد الافريقي إلى مجلس السيادة السوداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف عن ملامح توسان 2022| صور

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي