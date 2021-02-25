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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة بمدن طوخ وشبرا الخيمة

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:25 م
نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة بمدن طوخ وشبرا
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إبراهيم الهوارى
تفقدت الدكتورة  ايمان ريان نائب محافظ القليوبية المحطات الوسيطه بحى شرق شبرا الخيمه ومدينه طوخ للاطمئنان على سير العمل بالمحطات والتأكيد على الألتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى المدفن الصحى للتخلص الآمن منها . 


وبدأت ريان جولتها بتفقد المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة المقامه على مساحه 2 فدان بطاقة إستيعابية 2000 طن في اليوم بتكلفه إجماليه 25 مليون جنية، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمه . 

كما تفقدت المحطة الوسيطة بطوخ المقامه على مساحة تبلغ حوالى 4861م2 وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون منهم 7 مليون معدات وتعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ والقري وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومى .

واكدت ضرورة نقل المخلفات اولا باول وتكليف رؤساء المدن والأحياء بمراجعه وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات. 

وشددت ريان على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله كافه تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

من جانبه تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال رصف شارع فريد ندا، حيث شدد المحافظ على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضًا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف. 
وتابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها. 
وقال المحافظ انه تم أعداد خطة لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى ، مشيرا الى أن تكلفة المرحلة الأولى للمشروع تصل إلى 22 مليون جنيه حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارات المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن بعد الشهر العقاري بالإضافة الى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي.
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