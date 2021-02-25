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رياضة

الأهلى يكشف لـ صدى البلد حقيقة عرض جالاتا سراى لضم أليو ديانج

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:36 م
ديانج
ديانج
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قسم الرياضة

أكد المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، أنه لا صحة لما تردد حول وصول عرض رسمي من نادى جالاتا سراى التركى لضم المالى اليو ديانج لاعب الفريق. 

وقال القيعى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا الأمر عار تماما من الصحة مؤكدا أن ديانج مستمر مع الأهلى خاصة أنه جدد عقده مع الفريق لمده 5 سنوات قادمة ليستمر مع الفريق حتى 2026. 


وأشار القيعى الى أن ديانج واحد من العناصر الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بشكل كبير فى كافة المباريات لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

على جانب آخر .. عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء اليوم اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «الكابتن محسن صالح - الكابتن زكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وحرص محمود الخطيب على التحدث مع اللاعبين والجهاز الفني حول أهمية الفترة القادمة وطموحات جماهير وأعضاء النادي التي لا تتوقف عند عدد من البطولات، خاصة أن عناصر الفريق تتمتع بثقة الجميع، ويضم الفريق بين صفوفه لاعبين متميزين، ويقوده جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة، وكل المنظومة تعمل تحت اسم وشعار النادي، الذي يُحمِّل كل فرد أن يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط قبل الاجتماع الذي عقده مع عناصر منظومة الفريق الأول.


هذا وفي نهاية الاجتماع، الذي جرى بأحد الفنادق الكبرى، تناول الكابتن الخطيب العشاء مع اللاعبين والجهاز الفني في حضور لجنة التخطيط.

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