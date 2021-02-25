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أخبار البلد

تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري بالكامل

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:51 م
الطريق الدائرى
الطريق الدائرى
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حمادة خطاب
تسعي وزارة النقل للإنتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري، نظرا لأهمية هذا الطريق البالغة فى تخفيف وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

ووجه رئيس الوزراء اليوم بالسعى لتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، موجهًا فى هذا الصدد بتوفير 500 مليون جنيه للتعويضات لسرعة تنفيذ المشروع.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز ملامح المشروع حتي الان في نقاط .

- تم تقسيم مشروع التطوير إلى 5 قطاعات بطول 97.5 كم.

- فيما يتعلق بقطاع المريوطية/ الأتوستراد، فإن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29.6م/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م/ اتجاه.

- توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 29.1م /اتجاه، بالإضافة إلى توسعة عدد 6 كبارى علوية و13 نفقًا ليصبح 7 حارات / اتجاه.

- أعمال التطوير الخاص بقطاع الأتوستراد / محور سعد الشاذلى،  نسبة التنفيذ وصلت إلى 100%.

- الأعمال الخاصة بقطاع محور سعد الشاذلى / الإسكندرية الزراعى تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29 م لكل اتجاه، بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م، وبطول 20 كم، وكذا توسعة عدد 23 كوبرى علوى بعرض 10.5 م،  وعدد 13 نفقًا بعرض 10.5م.

-أعمال قطاع الإسكندرية الزراعى حتى المريوطية، تضمنت صيانة طبقات الرصف من محور المريوطية الى تقاطع شبرا / بنها الزراعى بطول 23 كم.

- الأعمال الخاصة بقطاع الإسكندرية الصحراوى حتى الواحات،تتضمن إنشاء طريق داعم 3 حارات / اتجاه بعرض 16.9م وبطول 8 كم، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم من 3 حارات / اتجاه إلى 5 حارات / اتجاه، وتوسعة نفق صحراء الأهرام.

- جاري إنارة الطريق الدائرى، وكذا  إزالة معترضات التنفيذ، ونقل العديد من خطوط المرافق التى تعترض أعمال التطوير بطول الدائرى.  
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