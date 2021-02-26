ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سامي مغاوري يحتفل بنجاح اللعبة 2 بموقع صدى البلد.. صور

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:18 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
حل الفنان سامي مغاوري، ضيفا على موقع "صدى البلد" اليوم واحتفل بنجاح آخر أعماله الفنية "اللعبة 2"، كما كشف لنا تفاصيل لأول مرة عن حياته الشخصية، واغرب المواقف التي تعرض لها في حياته.


كما كشف عن اسباب استقالته من نقابة المهن التمثيلية، وسبب اعتذاره عن فيلم ماما حامل، وحقيقة وجود جزء ثالث من اللعبة.


وكان سامى مغاورى، قد قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها. 

وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويا للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على "السوشيال ميديا". 

وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية أو الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .

وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال. 
سامي مغاوري يحتفل بنجاح اللعبة 2 بموقع صدى البلد.. صور
سامي مغاوري يحتفل بنجاح اللعبة 2 بموقع صدى البلد.. صور
سامي مغاوري يحتفل بنجاح اللعبة 2 بموقع صدى البلد.. صور
سامي مغاوري يحتفل بنجاح اللعبة 2 بموقع صدى البلد.. صور
سامي مغاوري يحتفل بنجاح اللعبة 2 بموقع صدى البلد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استقالة سامى مغاورى من نقابة المهن التمثيلية

كريم سامى مغاورى: والدى نصحنى بدراسة الفن أولا قبل التمثيل

سامى مغاوري: خفة دمي ورثتها من جدتي.. ودور شلبي تعلق به الأطفال

أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس.. آخر تطورات امتحانات الجامعات.. وتقييم فريد لمصر بالشرق الأوسط لهذا السبب

بعد أدائه في كليب شكرًا.. بتول عرفة: هاني شاكر ممثل موهوب

بتول عرفة تكشف لـ صدى البلد كواليس كليب شكرا وبقالي كتير لـ هاني شاكر وكارول سماحة

ترشيحاتنا

فوتوسيشن بعد سقوط شعرها .. الإعلامية لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان برسالة مؤثرة .. وتطالب الجميع: محدش يقول لجدتي

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

نجوم ومسرحيات.. برامج الترفيه في ليلة الجمعة

عن حظوظ الأهلي والزمالك إفريقيًا.. خبراء: اسم المارد الأحمر يخيف والترجي بوابة عبور الابيض

سوريا.. انفجار عنيف يضرب شمال غربي إدلب

الدولة شايفة كدة.. وزير التعليم: لن نتراجع عن قرارات "امتحانات الإعدادية"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها

بعد خضوعها لعملية جراحية.. أجمل إطلالات شيرى عادل

الاتحاد الدولي لليد ينشر حيثيات قرار إيقاف هشام نصر .. مستندات