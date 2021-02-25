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أخبار العالم

انتصار جديد للجيش اليمني.. إسقاط طائرات حوثية شرق البلاد

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:30 م
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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محمود نوفل


تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشا الحوثي  أثناء تحليقهما باتجاه مواقع عسكرية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني  فان قوات الجيش أسقطت الطائرتين في جبهة الكسارة غرب مأرب. 

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، في معارك اندلعت بين الجانبين بجبهة صرواح، غربي مأرب.

وأوضح البيان :  إن مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير معدات وآليات قتالية تابعة لها.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، حسبما أفاد المركز، دوريات "كانت تحمل عناصر حوثية في طريقها إلى المليشيات بجبهة صرواح، وأسفرت الغارات عن تدميرها بالكامل ومصرع جميع من كانوا على متنها".

وتابع البيان قائلا : يأتي  هذا في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي النفير العام، داعية مناصريها للانضمام لمقاتليها في جبهات القتال بمأرب "لتحريرها من العدوان. 

وختم المركز الاعلامي بيانه قائلا : وتستمر المعارك في محافظة مأرب النفطية، وسط دعوات أممية، لوقف فوري للعنف، ودعم جهود المبعوث الأممي في تحقيق حل سياسي.
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