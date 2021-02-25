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محافظات

غلق الطريق الدائري الأوسطي بالاتجاه القادم من 6 أكتوبر لمدة 25 يوما

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:43 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلي للطريق الدائري الاوسطي نطاق مدينة 6 اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة 6 اكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الاوسطي لمدة 25 يوما ابتداء من الساعة السادسة صباح غد الجمعة.


وأوضحت محافظة الجيزة أن هذا الغلق يأتي في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الاسفلتيه وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينه البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو مترات وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الاعمال وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.


وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى ان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي:
 اولا:- (مركبات النقل ذات الاحجام الكبيرة ) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الاقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة . 


ثانيا:- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة .


وأوضحت محافظه الجيزة ان الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع وسائل الامن الصناعي بمواقع الغلق الكلي وفي بداية التحويلة المرورية وبمحيط منطقة الاعمال كما ستقوم الادارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.
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