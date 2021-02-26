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حوادث

احذر.. الطريق الدائري الأوسطي مغلق بالجيزة لمدة ٢٥ يوما.. اعرف البدائل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل فى تنفيذ قرار اغلاق الطريق الدائري الأوسطي كليا بالاتجاه القادم من 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين و القاهرة والعين السخنة فقط لمده 25 يوم. 

وقالت الادارة ان التحويلات في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الاسفلتيه وتركيب بلدورات الطريق و الجزيرة الوسطى و البلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينة البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال، حيث يتم اجراء غلق كلي للطريق الدائري الاوسطي نطاق مدينه 6 اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق البدرشين و القاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الاوسطي، وذلك لمده 25 يوم ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 / ٢ /٢٠٢١ وحتى يوم الاثنين الموافق 22 / ٣ /٢٠٢١ . 

وقامت الإدارة بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة وهي:

 اولا:- (مركبات النقل ذات الاحجام الكبيرة ) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولا حتى الطريق الاقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة . 

ثانيا:- (المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير) القادمة من مدينه 6 اكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة تسلك طريق الواحات وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة .
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