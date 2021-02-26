احذر.. الطريق الدائري الأوسطي مغلق بالجيزة لمدة ٢٥ يوما.. اعرف البدائل

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل فى تنفيذ قرار اغلاق الطريق الدائري الأوسطي كليا بالاتجاه القادم من 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين و القاهرة والعين السخنة فقط لمده 25 يوم.

وقالت الادارة ان التحويلات في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الاسفلتيه وتركيب بلدورات الطريق و الجزيرة الوسطى و البلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق تحديدا في المنطقة الواقعة نطاق مركز ومدينة البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلو متر وتسهيلا علي الشركة المنفذة للإسراع من وتيرة الأعمال،

حيث يتم اجراء غلق كلي للطريق الدائري الاوسطي نطاق مدينه 6 اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق البدرشين و القاهرة والعين السخنة فقط تحديدا بمحيط المنطقه الكائنة اعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الاوسطي،

وذلك لمده 25 يوم ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26 / ٢ /٢٠٢١ وحتى يوم الاثنين الموافق 22 / ٣ /٢٠٢١ .