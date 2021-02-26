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حوادث

بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.. ضبط اثنين من سائقي الطرق الصحراوية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:32 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة المرور بمحافظة سوهاج، من ضبط إثنين من سائقي الطرق الصحراوية؛ لتعاطيهم المواد المُخدرة وقيادتهم تحت تآثير المُخدر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة، من ضبط سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.


جاء ذلك خلال حملة دشنتها مديرية أمن سوهاج على الطرق الصحراوية والزراعية للكشف عن المُتعاطين من سائقي الطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وأسفرت عن سحب ٢٠ عينة تم ثبوت إيجابية عينتان منهم، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين ومن أجل الحفاظ على أرواح أهالي وأبناء المحافظة.

وكان قد صرح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج لـ "صدى البلد" أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين الذين يتم اكتشاف قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أنهم يعملون بقصارى جهدهم لحفظ الأمن والأمان، وضمان صحة وسلامة الأهالي والأبناء، وأن لن يغفل لهم جفن قبل تحقيق الانضباط وإلتزام الخارجين عن القانون بنصوصه.
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