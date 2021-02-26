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رياضة

نية مبيتة للإطاحة بي.. محمود سعد يكشف كواليس إقالته من اتحاد الكرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:16 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد الدكتور محمود سعد المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم منحته الحرية الكاملة في العمل وساعدته بشكل كبير.

وقال محمود سعد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار :"اللجنة الثلاثية بعد قدومها فوجئت ببعض الأمور وعلى رأسها رحيل العاملين معي في مكتبي والمساعدين لي".

وتابع :"قال لي أنه صاحب القرار وهو ما رفضته من الأساس لان مهام عملي خاصة بي وقرارتي خاصة بي".

وأكمل :"أحمد مجاهد كان ينوي رحيلي من أول يوم له بسبب مواقف سابقة في عهد جمال علام رئيس الاتحاد السابق".

وأضاف :"أحمد مجاهد اتخذ بعض القرارات بعدها لمضايقتي وإيقاف الأكاديميات وكان يهدف لتقليص مهام عملي ورجعت لبعض المسئولين وطلبوا مني عدم الرحيل".

وواصل :"وليد العطار المدير التنفيذي تم تقليص صلاحياته هو الآخر والآن دوره التوقيع فقط".
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