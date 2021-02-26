الأهلي يضم رزاق سيسيه بعد نهاية عقده مع الزمالك.. تفاصيل

اقترب رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري من الانتقال الي الاهلي ، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.





الأهلي عقب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض. وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" أن احد الوسطاء عقد جلسة مع اللاعب في الاسكندرية، وطلب منه عدم تمديد عقده مع الزمالك او التوقيع علي عقود جديدة، لتسهيل انتقاله اليعقب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض.









سبيل الاعارة. ويعد سيسيه أحد اللاعبين الأجانب المميزين في الدوري المصري ، في ظل تألقه المستمر منذ سنوات مع الاتحاد السكندري الذي يلعب له علي





وكان الاهلي تلقي هزيمة مفاجئة في مباراة الجوله الثانية من بطولة دوري ابطال افريقيا بهدف نظيف امام سيمبا التنزاني





بينما تعادل فريق الزمالك امام تونجيث الستغالي في الجوله الثانية من مباراة دوري ابطال افريقيا ليحتل المركز الثالث في جدول مجموعه الفريق في البطولة الافريقية