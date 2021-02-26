تقارير: مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلي ونهضة بركان 28 مايو في قطر

أكد المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الاهلى، أنه لا صحة لما تردد حول وصول عرض رسمي من نادى جالاتا سراى التركى لضم المالى اليو ديانج لاعب الفريق.

وقال القيعى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن هذا الامر عار تماما من الصحة مؤكدا أن ديانج مستمر مع الأهلى خاصة أنه جدد عقده مع الفريق لمده 5 سنوات قادمة ليستمر مع الفريق حتى 2026.

وأشار القيعى الى أن ديانج واحدا من العناصر الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بشكل كبير فى كافة المباريات لما يمتلكه من امكانيات فنية وبدنية عالية .

على جانب اخر .. عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء اليوم اجتماعًا مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حضور لجنة التخطيط «الكابتن محسن صالح - الكابتن زكريا ناصف»، وذلك للتأكيد على الاستعداد القوي للمرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق سوف يخوض تحديات عديدة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.