في عيد ميلادها.. قصة زواج وانفصال سلوى خطاب من مخرج شهير

تحتفل الفنانة سلوى خطاب بعيد ميلادها ال 61، وهي تعد من النجمات اللاتي قدمن عديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخها الفنى.





تزوجت "خطاب" من المخرج أسامة فوزي الذي قام بتغيير ديانته خصيصًا ليستطيع الزواج منها، بعد قصة حب مختلفة، حيث تعرفا على بعضهما البعض من خلال علاقات الوسط الفنى، ورغم ذلك إلا أن هذا الزواج لم يستمر أكثر من 3 سنوات، وانتهت الزيجة بالطلاق.





وتحدثت الفنانة، عن زواجها السابق من خلال حوار تليفزيوني قائلة: "لم أدخل فى أى علاقات بعد الانفصال من أسامة فوزى، ولا توجد مشاعر سلبية تجاهه، ماكنش ليا نفس أحب بعد أسامة فوزي، خاصة أننى لم أمر بقصة حب قوية مثل التى مررت بها، فلقد كنت أشعر أننى امرأة مسؤلة عن كل شيء في حياته، لأنها كان رجل شرقي فى النهاية".



