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سيارات

وصول فيات تيبو الجديدة في ميناء الإسكندرية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:01 ص
فيات تيبو
فيات تيبو
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أماني نوار
ظهرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام لوصول سيارات فيات تيبو فيس ليفت الشكل الجديد في ميناء الإسكندرية .

وكشفت الصور بالتحديد اقتراب السيارة بالفعل ووصولها إلى مصر ، كما إنها في طريقها إلى المبيعات خلال أيام قليلة ، والذي أكد ذلك هو الشكل الحالي لـ فيات تيبو والذي يمكن أن نقول إنه لا يزال جديد .

وكشفت الصور أيضا وجود بعض السيارات السيدان ، ولكن ماتم رصده هي الفيات تيبو الجديدة ، والذي جاءت بشبكة أمامية مختلفة باللون الأسود ، وعرض الجزء الأمامي من السيارة كما أنها متصلة بالمصابيح الامامية مع حروف FIAT ، الكبيرة على الشبكة في المنتصف .

تستمد السيارة قوتها بمحرك أصغر سعة 1000 سي سي تيربو ، وقوة 100 حصان ، مع عزم دوران 190 نيوتن متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيك .

بالنسبة لوسائل الأمن والسلامة ،وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع خاصية التوزيع الإلكتروني EBD ، بالإضافة إلى برنامج التوازن الإلكتروني ESP ، وخاصية التوزيع الإلكتروني الحماية AIR BAGS.

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