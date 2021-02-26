وصول فيات تيبو الجديدة في ميناء الإسكندرية

ظهرت بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام لوصول سيارات فيات تيبو فيس ليفت الشكل الجديد في ميناء الإسكندرية .
وكشفت الصور بالتحديد اقتراب السيارة بالفعل ووصولها إلى مصر ، كما إنها في طريقها إلى المبيعات خلال أيام قليلة ، والذي أكد ذلك هو الشكل الحالي لـ فيات تيبو والذي يمكن أن نقول إنه لا يزال جديد .
وكشفت الصور أيضا وجود بعض السيارات السيدان ، ولكن ماتم رصده هي الفيات تيبو الجديدة ، والذي جاءت بشبكة أمامية مختلفة باللون الأسود ، وعرض الجزء الأمامي من السيارة كما أنها متصلة بالمصابيح الامامية مع حروف FIAT ، الكبيرة على الشبكة في المنتصف .
تستمد السيارة قوتها بمحرك أصغر سعة 1000 سي سي تيربو ، وقوة 100 حصان ، مع عزم دوران 190 نيوتن متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيك .
بالنسبة لوسائل الأمن والسلامة ،وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع خاصية التوزيع الإلكتروني EBD ، بالإضافة إلى برنامج التوازن الإلكتروني ESP ، وخاصية التوزيع الإلكتروني الحماية AIR BAGS.
وكشفت الصور بالتحديد اقتراب السيارة بالفعل ووصولها إلى مصر ، كما إنها في طريقها إلى المبيعات خلال أيام قليلة ، والذي أكد ذلك هو الشكل الحالي لـ فيات تيبو والذي يمكن أن نقول إنه لا يزال جديد .
وكشفت الصور أيضا وجود بعض السيارات السيدان ، ولكن ماتم رصده هي الفيات تيبو الجديدة ، والذي جاءت بشبكة أمامية مختلفة باللون الأسود ، وعرض الجزء الأمامي من السيارة كما أنها متصلة بالمصابيح الامامية مع حروف FIAT ، الكبيرة على الشبكة في المنتصف .
تستمد السيارة قوتها بمحرك أصغر سعة 1000 سي سي تيربو ، وقوة 100 حصان ، مع عزم دوران 190 نيوتن متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيك .
بالنسبة لوسائل الأمن والسلامة ،وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، مع خاصية التوزيع الإلكتروني EBD ، بالإضافة إلى برنامج التوازن الإلكتروني ESP ، وخاصية التوزيع الإلكتروني الحماية AIR BAGS.