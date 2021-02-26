مصر تسجل 589 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا.. وبايدن يجرى أول اتصال هاتفي مع الملك سلمان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

البنتاجون يعلن شن غارات جوية على مليشيات إيرانية في سوريا

البحرين تقر الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون

ليبيا .. دبيبة يقدمُ تصور "شكل الحكومة" إلى مجلس النواب

بريطانيا: مخاطر كورونا في المملكة المتحدة تتراجع

ميركل تتوقع إصدار بطاقات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 589 إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 589، لتصل إلى 180640 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى أول اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الدفاع المشترك.





وأضافت أن بايدن التزام بلاده مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.





وأفادت "الراي" بأن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن سلاح الجو وجّه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، الخميس، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا.





وذكرت "الجريدة" أن البحرين أقرب الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" ضد فيروس كورونا الذي يمنح على جرعة واحدة.





وقالت "القبس" إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد دبيبة، أكد أنه أرسل تصورا حول شكل الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.





وأضاف دبيبة، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، أنه أخذ عدة اعتبارات بالحسبان في تشكيل الحكومة حتى تراعي "المعاناة التي مر بها الشعب الليبي في الفترة الأخيرة، وخروجه من الحروب والنزاعات والخلافات التي دمرت الوطن وأسست الانشقاق".





دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن المسؤئلين عن الرعاية الصحية الأربعة في المملكة المتحدة اتفقوا على أن مستوى التأهب لمرض كورونا يجب أن ينتقل من المستوى الخامس - أعلى مستويات الخطورة - إلى المستوى الرابع حيث "انحسر" خطر تعرض هيئة الخدمات الصحية الوطنية لعدد كبير من المصابين في غضون ال21 يومًا الأخيرة.





ونقلت "الراي" عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قولها إنها تتوقع إصدار بطاقات التطعيم الأوروبية بحلول الصيف المقبل.





وفي أعقاب قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عُقِدَتْ عبر الفيديو، قالت ميركل مساء الخميس إن "التوجيه السياسي هو أن يتم تحقيق هذا الأمر خلال الشهور المقبلة وقد تحدثت عن 3 شهور".



