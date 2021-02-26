ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالرابط.. الصحة: بدء العد التنازلي للتسجيل إلكترونيا للحصول على لقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:56 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة، التفاصيل الكاملة لبدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التأكيد على أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاح فيروس كورونا، تصل أولى دفاعاتها الأسبوع المقبل وتقدر بـ 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.


وأضاف، المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أن موقع تسجيل لقاح كورونا ليس موقعا فقط بل منظومة متكاملة.


وأكد صلاح، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تسجيل المواطنين أو عضو الفريق الطبي العامل بالرعاية المعرض للإصابة بفيروس كورونا، يكون على الموقع من خلال 3 طرق، كالتالي:


1 - الدخول على الموقع والتسجيل مباشرة، من خلال الرابط التالي:-

 http://mohpegypt.com/?fbclid=IwAR1hBnfXnpnbsKYRYNYP4SmtoHB_Z1Ry6fhCewUkoFmMErmnf03vy70brZo#home

 

2 - مكالمة فريق الكول سنتر على 15335 وهم من يقومون بالتسجيل.

3 - الذهاب للأماكن المخصصة للتسجيل وهم من يقومون بالتسجيل.

 

وأفاد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أنه بعد التسجيل سيقوم السيستم بالتأكيد بمراجعة البيانات بنجاح، وحين الموافقة على الطلب سيتم إرسال رسائل نصية تحمل ميعاد ومكان تلقي اللقاح.

وأضاف  أنه بعد الذهاب للمكان المتفق عليه، يقابل مدخل بيانات للتأكد منها، ويراجع الأوراق المطلوبة لما يثبت بإصابته بفيروس كورونا، أو أنه عضو بأحد العاملين بفرق الرعاية الصحية لفيروس كورونا للتأكد من أحقيتهم للقاح بالفئات الأولي.

وأشار إلى أنه، يتم رفع الوثائق على السيستم، ثم يتم إعطاؤه الموافقة المستنيرة، ويتجه إلى غرفة المشورة التي بداخلها طبيب يشرح له كل شيء بخصوص اللقاح، ويقوم بإمضاء إقرار بأخذ لقاح كورونا، ويتم رفعه على السيستم، ويتم الإشارة إلى أن المصاب أخذ أول جرعة، ويتم إعطاؤه كارت يوضح ميعاد الجرعة الثانية والميعاد والمكان المخصص لها.

وأوضح صلاح، أن الكارت يتضمن بيانات لو حدثت أعراض، والأماكن التي تتوجه لها، لتلقي بالعيادة التي تتابع تلقي اللقاح.

وأضاف، أنه يتم تسجيل كل اللقاحات بأعدادها التي استلمناها، ومن خلالها يتم معرفة موقف اللقاحات من شاشات مرتبطة بالسيستم، ويتم توزيعها علي مراكز توزيع اللقاحات.


وأكد مستشار وزيرة الصحة للمعلومات، أنه مع كل صرفية لمصاب يطعم، ينقص الرصيد، ويوجد بالديوان العام لوزارة الصحة شاشة بيانات توضح كل الأماكن وأرصدة الجرعات بكل مكان يوفر اللقاح، وذلك لأغراض الحوكمة والإدارة الرشيدة للموقف منعا لإهدار أو إساءة استخدام اللقاحات، وبذلك تكون منظومة كاملة لإدارة اللقاح بشكل كامل، وذلك بالإضافة إلى تسجيل بيانات الملف الطبي الى المريض في عيادات متابعة الحالات، لو ظهر أي أعراض أو ما شابه، لتكون صورة كاملة وبيانات حقيقية نستطيع من خلالها عمل أبحاث أكثر على اللقاح.


وأفاد، أنه يتم توزيع اللقاح طبقا لأولوية الحالة داخل الفئات الأولي، وتتغير على حسب العوامل المتاحة التي تتحكم بالموافقة، وبناء عليها يتم تحديد توقيت صرف اللقاح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة ينتظرها المصريون.. الصحة تطلق رابط موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا | خاص

تعرف على الخطوات.. الصحة تعلن عن رابط موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا.. صور

الصحة: استئناف تسجيل الدخول لموقع تلقي لقاح كورونا قريبا

برلمانى: إطلاق موقع حجز لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم

نائب يحدد الفئات الأولى بالحصول على لقاح كورونا

نائب: إطلاق موقع تسجيل التطعيم بـ لقاح كورونا يساهم فى تحديد الفئات المستحقة

ترشيحاتنا

الأفضل الرحيل.. نجم الزمالك السابق يهاجم حملات الجماهير للتجديد لساسي

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات حلا شيحة تكشف عن جمالها

منشط جنسي أقوى من الفياجرا.. حصان البحر فوائد علاجية تفوق الخيال والكيلو بـ 700 جنيه

بسعر مليون و193.500 ألف.. أرخص سيارة مازيراتي في السوق المصري

شابة تطعن شقيقتها 16 طعنة في رأسها أثناء نوم والديها

سيدة تطلب الطلاق بعد أول أسبوع من الزواج لسبب غريب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ليلى علوي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

تجاهلت اتصالاته.. متهور ينهي حياة عشيقته وصديقتها بطلقات نارية

مراهق مهووس يقتل منافسته في لعبة فيديو ويعترف بجريمته عبر الإنترنت