اشتر آيفون X نسخة 256 جيجابايت بـ 3800 جنيه.. عرض الجمعة

منذ ظهور هاتف آيفون الأكثر شهرة بالعالم فى عام 2007، حيث المعادلة الصعبة ما بين التصميم المبهر و الأداء المميز، بالتحديد مع تدشين فئة الـ X المميزة التى ظهرت عام 2017 ولاقت نجاحًا ضخمًا مع أول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية، أضف إلى ذلك الكاميرات عالية الدقة و البطاريات قوية، ولكن يعيبها السعر المرتفع، مع هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة من iphone X بأقل سعر ممكن.
وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة جديدة من هاتف iPhone X سعة 256 جيجابايت، عبر متجر ايباي الشهير باللون الأسود مقابل 240 دولار أمريكي، ما يعادل 3800 جنيه مصري.
جدير بالذكر أن هاتف iphone X يقدم الهاتف أداءً مثاليًا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يمتلك هاتف iPhone X شاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.
يمكنك شراء نسختك من آيفون X فى لونه الأسود سعة 256 جيجابايت عبر هذا الرابط.