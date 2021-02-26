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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث..تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 26-2-2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:31 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الاهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.88 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.28جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .




ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.73 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.67 جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4 جنيه للشراء و 4.31جنيه للبيع.
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