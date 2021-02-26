وفقا لآخر تحديث..تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 26-2-2021

يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الاهلى .





سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.88 جنيه للشراء و 51.99 جنيه للبيع .









وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19جنيه للبيع .





وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.28جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .









أقرأ ايضا .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 26 فبراير 2021









ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.38 جنيه للشراء 41.72 جنيه للبيع .





وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.73 جنيه للشراء و22.20 جنيه للبيع.





وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.67 جنيه للشراء و 40.85 جنيه للبيع .



