ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تصعيد خطير..أول تعليق روسي على القصف الأمريكي لمناطق الحدود العراقية السورية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:02 ص
فلاديمير جاباروف
فلاديمير جاباروف
Advertisements
قسم الخارجي

ندد النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف اليوم بالاعتداء الأمريكي على منطقة الحدود العراقية السورية، مشددًا على أنه “غير قانوني ويشكل قصفا لأراضي دولة ذات سيادة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) جون كيربي اعترف في بيان الليلة الماضية بإقدام قواته العسكرية وبتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنفيذ العدوان على أراض في شرق سورية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، قال السيناتور الروسي “هذا القصف الأمريكي على سورية غير قانوني لأننا نتحدث عن قصف أراضي دولة ذات سيادة”، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تشكل تصعيدا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها “ومحذرا من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى “صراع ضخم”.
ويأتي هذا العدوان في وقت تقوم وحدات الجيش العربي السوري بحملة تمشيط واسعة ضد فلول إرهابيي تنظيم (داعش) في منطقة البادية السورية قضت خلالها على العديد من الإرهابيين ودمرت مقارهم وأوكارهم.
وشنت وزارة الدفاع الأمريكية فجر اليوم غارات جوية في شرق سوريا، استهدفت خلالها مباني تابعة لـميليشيات موالية لإيران، متورطة فى الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية وحلفائهم في العراق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قتلى وإصابات بالجملة.. تنظيم داعش الإرهابي يواصل ضرب سوريا

سوريا: قصف إسرائيلي على دير الزور والبوكمال

قصف إسرائيلي على مدينة دير الزور ومناطق في شرق سوريا..فيديو

المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لميليشيات إيران في حماة

وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن الضربة الجوية على سوريا

ترشيحاتنا

سيدة تتلقى رسائل تهديد من مجهول لأكثر من عام.. وصدمة بعد اكتشاف هويته

الأحد المقبل.. الصحة: إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وصول فيات تيبو الجديدة في ميناء الإسكندرية

شابة تطعن شقيقتها 16 طعنة في رأسها أثناء نوم والديها

منشط جنسي أقوى من الفياجرا.. حصان البحر فوائد علاجية تفوق الخيال والكيلو بـ 700 جنيه

قبل الامتحانات.. 8 أطعمة تساعد على زيادة تركيز الطالب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2021 في السوق المصري.. صور

أنت اللي هتغني يا منعم.. أشهر سيارة رافقت العندليب في شارع الحب.. صور