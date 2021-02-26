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ديني

جدول أئمة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام اليوم الجمعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:22 ص
جدول أئمة الصلوات
جدول أئمة الصلوات المفروضة في المسجد الحرام اليوم الجمعة
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محمد شحتة
أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين، عن الجدول اليومي لإمامة الصلوات بالمسجد الحرام.

وأوضحت، رئاسة الحرمين، أن الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، أم المصلين اليوم في صلاة الفجر، كما يؤمهم في صلاة الجمعة.

وأوضحت، أنه من المقرر أن يؤم المصلون في صلاة العصر، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، ، ويؤمهم في صلاتي المغرب والعشاء، الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة.

فيما تم استكمال كافة التجهيزات لخطة يوم الجمعة والتي تستهدف توزيع 27ألف عبوة على المصلين والمعتمرين والزائرين خلال خطبة وصلاة الجمعة، عن طريق 20 مشرفا سعوديا و350 عامل توزيع، وفق الإجراءات والتوصيات الاحترازية.

وتستهدف الخطة، صحن المطاف عن طريق عربات خاصة، إضافة إلى ما يقارب 100 شنطة معبئة داخل المسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله. 

كما تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الاسطوانية والتي يصل عددها لحوالي 100حقيبة أسطوانية. 

كما تم توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع العبوات على المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تكثيف وزيادة حقائب التوزيع على مواقع المصليات الخاصة التي تم تحديدها.
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