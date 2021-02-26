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تعليم

غدا.. طلاب أولى ثانوي يمتحنون العربي والأحياء إلكترونيا.. وإتاحة كود الامتحان على هذا الرابط

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:45 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياسمين بدوي

تنطلق غدا السبت الموافق 27 فيراير 2021 ، امتحانات الفصل الدراسي الأول ، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية  


حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا ل 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 ل 12:15 ظهرا


ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.


وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.


 وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكواد المواد الخاصة بامتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، على نفس رابط الاستمارة الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على الرابط التالي : 


https://moe-register.emis.gov.eg/account/login


ويمكن الدخول على هذا الرابط عن طريق  الإيميل الموحد وكلمة المرور الخاصة بالطالب والتي تم تسليمها له عند تسجيل الاستمارة


وشددت المدارس الثانوية أنه يحب على كل طالب الاحتفاظ باكواد المواد و اسم المستخدم وكلمة المرور للامتحان عن طريق سكرين شوت وطباعتها ، أو كتابتها بخط واضح في ورقة خارجية 


وحذرت المدارس جميع الطلاب،  من انه فى حالة نسيان هذه الاكواد ، لن يتمكن الطالب من أداء الامتحان 


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