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رياضة

ابراهيم سعيد عن الاستيقاظ مبكرا يوم الإجازة.. «صحيان بلا هدف»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 10:37 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم

مازح ايراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق متابعيه بصورة للفنان يوسف شعبان من أحد افلام القديمة

وكتب إبراهيم سعيد على الصورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "جمعيه مرضى الصحيان بدرى يوم  الاجازه صحيان بلا هدف صباحكمً خير ".

يذكر أن  إبراهيم سعيد قال ان محمد شريف مهاجم الأهلي يجب أن يكون لاعبًا أساسيًا في حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بدلًا من الزامبي والتر بواليا.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": "محمد شريف أبلى بلاءً حسنًا في أولى مباريات الدوري الممتاز وفوجئت بعد ذلك بابتعاده عن التشكيلة الأساسية".

واختتم سعيد: "الأهلي يحتاج إلى مدرب مساعد مصري ذو شخصية قيادية ، ليتمكن من مساعدة موسيماني".

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