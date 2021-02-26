في الذكرى الأولى لوفاته.. تعرف على السيارات المفضلة للرئيس مبارك | صور

وأمضى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرابة 30 عاما في الحكم، وحفلت حياته بالكثير من الأحداث حتى أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.

كما تم تخصيص سيارات للرئيس المصري محمد حسني مبارك لينتقل بها إلى عمله ، وتناوب عليها 3 سائقين عليها ،وكان الرئيس محمد حسني مبارك يختار دوما التنقل داخل السيارات الألمانية ، حيث أنها تتمتع بتصميمات راقية ، ومحركات قوية .









وكان الرئيس مبارك يفضل سيارات مرسيدس s-class ، بالإضافة إلى وجود سيارات كلاسيكية تحلم شعار النجمة الثلاثية خاصة عند استقبال الرؤساء ، والملوك ،وتعتبر السيارة الخاصة بالرئيس كانت من نوع مرسيدس s-class ، وأيضا بموديلات مختلفة حسب موديل العام .































































وأول سيارة ابتاعها الرئيس الراحل حسني مبارك في عام 1959 ، وذلك بعد عودته من بعثة تدريبية تابعة للقوات الجوية ، وكانت السيارة كلاسيكية لديها صندوق وكان سعرها 270 جنيها.كما أن الرئيس الراحل كان يقوم بركوب سيارات بي إم دبليو ، وتحديدا من الفئة السابعة الكاملة ، والفخمة ذات الأداء القوي ،وظل الرئيس حتى وفاته حتى النهاية يفضل مرسيدس S-Class الفاخرة بكل تأكيد، والتي تلقب منذ عقود طويلة بأنها سيارة الملوك والرؤساء.