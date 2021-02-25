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فن

في ذكرى وفاته.. تعرف على أفلام ظهر فيها حسني مبارك

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:00 م
حسني مبارك
حسني مبارك
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آيه عاطف
يحل اليوم الخميس 25 فبراير ذكرى رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونستعرض لكم أبرز الأفلام السينمائية التي ظهر بها من خلال التقرير التالي:

فيلم ليلة الحنة
ظهر حسني مبارك، كظابط طيران قبل أن يصبح رئيسًا وذلك في فيلم "ليلة الحنة" عام 1951، وهو من بطولة كل من الفنانة شادية، وكمال الشناوي وسراج منير وماري منيب، إخراج أنور وجدي.

فيلم وداع في الفجر
ظهر حسني مبارك في مشهد بـ فيلم وداع في الفجر، الذي عُرض عام 1956، حيث جسد شخصية قائد سرب الطيران، والفيلم كان من إخراج حسن الإمام وبطولة شادية وكمال الشناوي ويحيى شاهين.

تدور قصة الفيلم حول أحمد الذي يحمل ضابط طيار، يطمح والده في تزويجه يراها مناسبة له، بينما يقع في حب زينب التي كانت تبعث له بالرسائل، ويتزوجا رغم معارضة الوالد، ويسافر إلى فلسطين لمحاربة الاسرائيليين، حتى يبقى في عداد المفقودين.

فيلم العمر لحظة
ظهر محمد حسني مبارك في فيلم "العمر لحظة" الذي عُرض عام 1978، وهو من بطولة ماجدة وأحمد مظهر، وناهد شريف، ونبيلة عبيد، ومن إخراج محمد راضي.

كما دارت أحداث عدد من الأفلام حول حسني مبارك، دون ظهوره بشخصه أمام الكاميرا، كان من بينها كل من:

فيلم طباخ الريس

تدور الأحداث حول متولي الطباخ الذي تجعله الصدفة يرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت و أحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

فيلم "طباخ الريس" بطولة كل من طلعت زكريا، وداليا مصطفى، وخالد زكي، وسامح حسين، وهو من تأليف يوسف معاطي، ومن إخراج سعيد حامد.

جواز بقرار جمهوري

هو فيلم كوميدي مصري تدور أحداثه حول شاب مصري فقير يعيش في حارة ميمون القرد بقلعة الكبش ويعمل بوزارة الخارجية وهو مرتبط بريهام وهي فتاه من طبقة أعلى منه اجتماعيا وتعمل بوزارة السياحة، وبمرور الأحداث يقوم بإرسال دعوة زفاف لرئيس الجمهورية محمد حسني مبارك وبالمصادفة يقبل الرئيس الدعوة ومن هنا تبدأ الكوميديا الخاصة بالعمل.

فيلم "جواز بقرار جمهوري" بطولة كل من الفنان هاني رمزي، وحنان ترك، وحسن حسني، وسعاد نصر، ومروة حسين، وثناء يونس، وتأليف  محسن الجلاد، ومن إخراج خالد يوسف.

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