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أخبار البلد

القوى العاملة: بدء قبول طلبات راغبي التدريب مجانا على تصنيع الضفائر الكهربية بعد غد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تبدأ مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بعد غد الأحد- وحتي استيفاء العدد المطلوب من الراغبين في التدريب مجانا من الذكور والإناث علي تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية،وورشة شركة إس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر، وسوف يحصل المتدرب على شهاده معتمده من وزارة القوى العاملة والشركة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبى بنجاح وذلك طبقا لحاجتها .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان،إن التدريب على صناعة الضفائر يأتي في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعة مؤخرا بين الوزارة والشركة اليابانية لرغبتها في تنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للشباب لتدريبهم على صناعة ضفائر السيارات، وذلك لإعداد العامل الفني الماهر اللازم لسوق العمل ، حيث يتم إعداد الشباب وثقلها وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل بمجال إنتاج وصناعة ضفائر السيارات وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية .

من جانبه أشار السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد،إلى أن التدريب سوف يبدأ 7 مارس المقبل، ويشترط في المتقدمين أن يكون السن من 18 حتي 35 سنة، وحاصل علي مؤهل متوسط أو عالي، مع التفرغ التام في أثناء فترة التدريب التي تستمر 15 يوميا ،وعلي الراغبين في الالتحاق بالدورات التدريبية التوجه إلي مركز التدريب المهنى بالمديرية القوى العاملة ومعه صور من المؤهل الدراسى ، البطاقة الشخصيه، وشهادة الميلاد، وصورتين شخصية، وشهادة قيد "كعب العمل".

ولفت إلي أن  العدد المطلوب في كل دورة 20 فردا، والحجز بأسبقية تقديم الطلبات إلى مدير مركز التدريب غادة طنطاوى بمركز التدريب المهني الدور الخامس  بمديرية القوى العاملة ببورسعيد بنك الإسكان خلف حضانة الفيروز  بجوار مدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين.

وشدد علي اتخاذ كافة  الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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