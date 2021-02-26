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أخبار العالم

روسيا عن القصف الأمريكي لـ سوريا: نراقب الوضع عن كثب

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:09 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم، أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، بعد الضربة الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة بمناطق متفرقة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا على تواصل دائم مع المسؤولين السوريين، مضيفًا: "أستطيع القول أننا نراقب الوضع عن كثب ونحن على تواصل دائم مع نظرائنا السوريين"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف بيسكوف أنه ليس لديه معلومات عما إذا كانت الولايات المتحدة أطلعت روسيا بالضربة الجوية في سوريا قبل تنفيذها أم لا.

وتابع: "لا أستطيع الرد على سؤالكم لأن الاتصالات تتم عبر القنوات العسكرية. لا أملك تلك المعلومات، هناك اتصالات تتم عبر القنوات العسكرية".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الغارات الجوية التي استهدفت  موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، كانت بتوجيه منه ومن الرئيس جو بايدن. 

وأضاف أوستن في تصريحات صحفية: "الضربة الجوية على المليشيات في سوريا كانت بتوصية مني وتأكيدا على ما قلناه بأننا سنرد في الوقت المناسب".

وتابع: "أثق أن المبنى الذي تم استهدافه في سوريا تستخدمه المليشيات المسئولة عن الهجمات الأخيرة في أربيل بالعراق".
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