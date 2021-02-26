روسيا عن القصف الأمريكي لـ سوريا: نراقب الوضع عن كثب

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم، أنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب، بعد الضربة الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة بمناطق متفرقة في سوريا.





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا على تواصل دائم مع المسؤولين السوريين، مضيفًا: "أستطيع القول أننا نراقب الوضع عن كثب ونحن على تواصل دائم مع نظرائنا السوريين"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأضاف بيسكوف أنه ليس لديه معلومات عما إذا كانت الولايات المتحدة أطلعت روسيا بالضربة الجوية في سوريا قبل تنفيذها أم لا.





وتابع: "لا أستطيع الرد على سؤالكم لأن الاتصالات تتم عبر القنوات العسكرية. لا أملك تلك المعلومات، هناك اتصالات تتم عبر القنوات العسكرية".



