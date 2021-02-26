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محافظات

صحة المنيا تحرر 70 محضرا لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:15 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.

وأشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم المرور والتفتيش على 388 صيدلية، ومخزن للأدوية، بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 70 محضرا لصيدليات مخالفة تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص، وعدم وجود صيدلي، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم مصادرة المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وفي سياق متصل قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، نظمت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة ، وتم توقيع الكشف الطبي على 1631 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 239 حالة جراحة، و 615 حالة أطفال، و296 باطنة، و128 قلب، و 85 نساء، و148 جلدية، و51 تنظيم أسرة، و 69 أسنان، إلى جانب انه تم عمل 123 تحاليل مختلفة، و41 حالة موجات صوتية، و عمل 4 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 98 متردد، وتم خلع أسنان ل 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ل 105 متردد.

 
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