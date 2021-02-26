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منوعات

رجل الأكشن.. الأمير هاري يستعرض قدراته العسكرية والجسدية في تحد رياضي| فيديو

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أظهر الأمير هاري دوق ساسكس، قدراته العسكرية من خلال تسلق الجبال  والزحف عبر الوحل و الأسلاك الشائكة، ورمي الرمح في عرض لإظهار قوته بأحد اللقاء التلفزيونية.


وبجانب ذلك صعد الأمير هاري، الذي أمضى عشر سنوات في الجيش وذهب في جولتين في أفغانستان،  فوق أحد الإطارات وركض بكرة ثقيلة في التدريبات شبه عسكرية  في مدينة لوس أنجلوس.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نظم الإعلامي  والممثل الكوميدي جيمس كيمبرلي الدورة التدريبية على أنها "شيء صغير يعيدك إلى جذورك" خلال مقطع من برنامج The Late Late Show ، حيث أجرى مقابلة مع العائلة المالكة.


 اشتمل التحدي على ثمانية اختبارات خاضها كل من  الأمير  هاري ، 36 عامًا ، والفنان الكوميدي كوردن ، 42 عامًا ، صممت من أجل قياس القدرات  "عقليًا وجسديًا وروحيًا".

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