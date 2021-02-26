بالكاجوال .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها .. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت ياسمين صبري، بإطلالة ساحرة وانيقة تكشف عن جمالها مرتدية توب باللون الأسود، بأكمام قصيرة، وبنطال جينز أنيق وهو ما أبرز من جمالها واناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على مكياج ملفت وناعم، ووضعت احمر الشفاه باللون الأحمر الناري الذي يتناسب مع إطلالتها وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.









وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بإختيار بعض من الأكسسوارات؛ حيث اختارت قادة انيقة باللون الذهبي حول رقبتها وقرطين ناعمين من نفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وانيقة .



