باستنشاق الغاز.. انتحار مصري في الكويت

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن مواطنًا مصريًا أقدم على الانتحار باستنشاق الغاز في منطقه الفردوس بمحافظة الفروانية الكويتية.





وأوضحت الصحيفة أنه عُثر على المصري المنتحر مستلقيًا على الفراش وبجانبه أنبوبه غاز مفتوحة، علما بأنه مختف منذ 4 أيام وتم إبلاغ النيابة وسجلت جناية انتحار وجرى إبلاغ الأدلة الجنائية لرفع الجثة.





وأشادت مصادر في القطاع الطبي الأهلي بالكويت بسماح وزارة الصحة للمستشفيات والمراكز والمستوصفات الأهلية بشراء لقاحات الوقاية من فيروس كورونا من الوكيل المحلي أو الشركات المنتجة لها بعد ترخيصها واعتمادها من الوزارة، بيد أنها أكدت في الوقت نفسه تقديم خدمة التطعيم في مرافق القطاع الأهلي يحتاج مزيدًا من الوقت ويظل رهن توافر اللقاحات.





وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" أن بدء تقديم الخدمة في القطاع الطبي الأهلي «ليس آنيًا وإنما يستلزم بعض الوقت نظرًا للتحديات التي ترتبط بشح اللقاحات على المستوى العالمي، وعدم قدرة بعض الدول على توفيرها حتى الآن».





ولفتت إلى «بعض الصعوبات المقترنة بإحدى منصات اللقاحات المعتمدة للاستخدام في البلاد (فايزر - بيونتك)، والتي تتطلب تجهيزات خاصة للتخزين، ليظل الخيار محصورًا بمنصة واحدة في الفترة الراهنة (أسترازينكا - أكسفورد) لحين تبدل الوضع مع إمكانية اعتماد الوزارة منصات لقاح جديدة مستقبلًا».





وأكدت المصادر أن «بدء الخدمة في القطاع الأهلي يظل رهن التوسع في استيراد اللقاحات وقدرة الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة على تزويد القطاع الأهلي بما قد يحتاجه من كميات».





وفي ما يتعلق بالطواقم الطبية في القطاع الأهلي، أوضحت المصادر أن «جميع الطواقم، سواء العاملة في القطاع الحكومي أو الأهلي، لها أولوية في تلقي اللقاح، وفق خطة التطعيم التي أقرتها وزارة الصحة، وهو ما تم العمل عليه منذ بداية حملة التطعيم».





وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة تسعى على قدم وساق للحصول على التطعيمات المعتمدة والمتوقع اعتمادها قريبًا ومنها (جونسون آند جونسون) الذي أكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية فعاليته، وسيتم اتباع الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإجازة استخدامه في الكويت».