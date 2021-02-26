للمرة الأولى.. هواتف Huawei P50 تحصل على أفضل كاميرا فى 2021

كشفت تسريبات أن هواتف Huawei P50 من شركة هواوى الصينية، ستحصل على أفضل تقنية للكاميرا فى الهواتف الصادرة فى عام 2021 ، حيث ستأتى بمستشعر من شركة سونى اليابانية، يشتمل على تقنيات محسنة لضبط السطوع والألوان، وكذلك التقاط الصور بوضوح أكبر.





وبحسب موقع GSMArena فإن كاميرات هواتف Huawei P50 تأتى بمستشعر IMX800 1 من سونى، حيث يعتبر المستشعر الوحيد الذى يأتى بقياس 1 بوصة، بالإضافة إلى احتوائه على تقنية ToF لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى مستشعر ثلاثي الأبعاد ToF.









وتأتى هواتف HUAWEI P50 بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%.





وتتميز هواتف HUAWEI P50 ب 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة، ومن المقرر أن الهواتف ستعمل بالنسخة الرسمية من نظام التشغيل الجديد Harmony OS والذى أطلقته الشركة بديلا جديدا لنظام أندرويد من جوجل.



