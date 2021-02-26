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تكنولوجيا

للمرة الأولى.. هواتف Huawei P50 تحصل على أفضل كاميرا فى 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:00 م
هواتف Huawei P50
هواتف Huawei P50 تحصل على أفضل كاميرا فى 2021
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ندى على
كشفت تسريبات أن هواتف Huawei P50 من شركة هواوى الصينية، ستحصل على أفضل تقنية للكاميرا فى الهواتف الصادرة فى عام 2021 ، حيث ستأتى بمستشعر من شركة سونى اليابانية، يشتمل على تقنيات محسنة لضبط السطوع والألوان، وكذلك التقاط الصور بوضوح أكبر. 

وبحسب موقع GSMArena فإن كاميرات هواتف Huawei P50 تأتى بمستشعر IMX800 1 من سونى، حيث يعتبر المستشعر الوحيد الذى يأتى بقياس 1 بوصة، بالإضافة إلى احتوائه على تقنية ToF لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى مستشعر ثلاثي الأبعاد ToF. 


وتأتى هواتف HUAWEI P50  بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%.

وتتميز هواتف HUAWEI P50 ب 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة، ومن المقرر أن الهواتف ستعمل بالنسخة الرسمية من نظام التشغيل الجديد Harmony OS والذى أطلقته الشركة بديلا جديدا لنظام أندرويد من جوجل.

ومن المقرر أن هواتف Huawei P50 ستصل الأسواق ما بين 26 و 28 مارس ليتم إطلاقها بعد ذلك تباع فى الأسواق العالمية، كما أنها ستأتى بمعالج من نوع Kirin 9000 ، مع سعتي ذاكرة تخزينية 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت رام . 
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