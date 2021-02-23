يبدأ من 44 ألف جنيه.. تسريبات تكشف سعر هاتف Mate X2 القابل للطى من هواوى

كشفت تسريبات سعر هاتف Mate X2 القابل للطى من شركة هواوى الصينية، حيث سيأتى الهاتف بسعر باهظ للغاية، كما سيشبه تصميم Galaxy Z Fold 2 من شركة سامسونج، ومن المقرر أن يتم إطلاقه يوم 25 فبراير المقبل.





وبحسب موقع Android Central فإن هاتف Mate X2 القابل للطى سيأتي بسعر باهظ للغاية، وسيبدأ من سعر 2785 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 44 ألف جنيه مصرى، وذلك لنسخة 256 جيجابايت.









وستبلغ نسخة 512 جيجابايت من هاتف Mate X2 سعر 2940 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 46 ألف جنيه مصرى.





وسيأتي هاتف Mate X2 بشاشة بقياس 8.1 بوصة عن فتحها كجهاز لوحى، من نوع OLED، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتزفى الثانية ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يصل ل 240 هرتز.





وسيتميز هاتف Mate X2، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، والثلاثة الآخرين بدقة 16 و12 و 8 ميجابيكسل على التوالى، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل.





وسيعمل هاتف Mate X2 من هواوي، بمعالج من نوع Kirin 9000، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن بدون خدمات جوجل.



