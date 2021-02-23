ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

يبدأ من 44 ألف جنيه.. تسريبات تكشف سعر هاتف Mate X2 القابل للطى من هواوى

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:02 ص
تسريبات تكشف سعر
تسريبات تكشف سعر هاتف Mate X2 القابل للطى من هواوى
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات سعر هاتف Mate X2 القابل للطى من شركة هواوى الصينية، حيث سيأتى الهاتف بسعر باهظ للغاية، كما سيشبه تصميم Galaxy Z Fold 2 من شركة سامسونج، ومن المقرر أن يتم إطلاقه يوم 25 فبراير المقبل. 

وبحسب موقع Android Central فإن هاتف Mate X2 القابل للطى سيأتي بسعر باهظ للغاية، وسيبدأ من سعر 2785 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 44 ألف جنيه مصرى، وذلك لنسخة 256 جيجابايت. 


وستبلغ نسخة 512 جيجابايت من هاتف Mate X2 سعر 2940 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 46 ألف جنيه مصرى.

وسيأتي هاتف Mate X2 بشاشة بقياس 8.1 بوصة عن فتحها كجهاز لوحى، من نوع OLED، مع معدل تحديث للشاشة يبلغ 90 هرتزفى الثانية ، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يصل ل  240 هرتز. 

وسيتميز هاتف Mate X2، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، والثلاثة الآخرين بدقة 16 و12 و 8 ميجابيكسل على التوالى، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل. 

وسيعمل هاتف Mate X2 من هواوي، بمعالج من نوع Kirin 9000، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن بدون خدمات جوجل. 

وسيحتوي على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن يحتوى الهاتف القابل للطي المنتظر سرعة شحن خارقة على غرار سلسلة Mate 40 ، بقدرة 66 واط  سلكيا، ومن المحتمل أن يدعم الهاتف أيضًا تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات مثل جهاز Mate 40 Pro. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هواوي تطلق واحدا من أفضل هواتفها في رأس السنة.. تعرف على السعر والمواصفات

تسريبات تكشف مواصفات تحفة هواوي القادمة هاتف MATE 40E

تعرف على مواصفات وسعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 المنتظر.. وتوقعات بموعد طرحه

بسعر باهظ.. تعرف على نسخة الـ 5G من هاتف سامسونج Galaxy Z Flip

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق هاتف Mate X2 من هواوى

هواوي تحدد رسميا موعد الإعلان عن هاتف Mate X2 القابل للطي

ترشيحاتنا

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحاجة قبل الفجر .. 10 سور اقرأ إحداها واذكر حاجتك

السجن 5 سنوات لـ محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي

أبرزها انتهاء الخدمة والعجز والسن .. 6 حالات تمنحك معاشا شهريا وفقا للقانون

الإير باج أنقذ حياته .. شقيق عمرو أديب يكشف آخر تطورات حالته الصحية.. فيديو

هل يخرج مروان محسن معارا من الأهلي ؟.. وكيل اللاعب يجيب

الأرصاد الجوية تكشف عن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية