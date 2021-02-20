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تكنولوجيا

هواوي تؤجل إطلاق سلسة P50 لعام 2021.. اعرف السبب

السبت 20/فبراير/2021 - 02:00 م
سلسلة P40
سلسلة P40
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن سلسلة P بشكل تقليدي في الربع الأول من العام الماضي، ولكن بعض التقارير الجديدة أشارت إلى أن الشركة الصينية قد تواجه بعض التأخيرات في إطلاق تشكيلة P50 لعام 2021.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أوضح أحد المطلعين على الأمر أن سلسلة توريد الخاصة بـ هواوي قد تتأخر العام الجاري، لأن طلبات مكونات الهواتف الذكية الخاصة أقل هذه العام، بنسبة 60 % نظرا لاستمرار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.




ومن المتوقع أن تتضمن تشكيلة Huawei P50 المنتظرة، ثلاثة طرازات جديدة هي: الإصدار العادي  P50، والذي سيتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Kirin 9000E، وإصدارى P50 Pro و P50 Pro +، وكلاهما يعملان بمعالج أقوى من نوع Kirin 9000.


ونظرا للقيود المفروضة على الشركة الصينية المتعلقة بالوقت قبل وقف تعاملاتها مع الشركات الأمريكية، تمكنت شركة HiSilicon الفرعية التابعة لها من إنتاج 8.8 مليون شريحة فقط، والتي ينبغي أن تغطي إنتاج سلسلة هواتف Huawei Mate 40، والهاتف القابل للطي المرتقب Mate X2، وتشكيلة P50 القادمة.


جدير بالذكر أن شركة هواوي كانت تأمل في تراجع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن قرارات الحظر المفروضة والتي تمنعها من التعامل مع الشركات الأمريكية لشراء معدات هواتفها الذكية، بعد أن أدرجها الرئيس السابق "دونالد ترامب" ضمن القائمة السوداء للتجارة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.


وبالنسبة لمواصفات، سيأتي هاتف P50 PRO، بشاشة منحنية من الجانبين قياس 6.8 بوصة، مع كاميرا خلفية رباعية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مزدوجة، كما سيأتي مقترنا ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 و521 جيجابايت.
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