بقدرة شحن خارقة.. تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي Mate X2

كشفت بعض التسريبات السابقة أن شركة هواوي Huawei ، تخطط للابتعاد عن تصميم الشاشة القابلة للطي للخارج بالجيل الثاني من هواتفها المطوية، واليوم، ظهر إعلان تشويقى مسرب يؤكد على خطط عملاقة التقنية الصينية الجديدة.





وحسبما ذكر موقع "gsmarena"، تستعد شركة "هواوي"، للإعلان عن هاتف Mate X2 القابل للطي، حيث من المقرر إطلاقه رسميا يوم 22 فبراير الجاري، والذي ظهرت حوله تلميحات بأنه سيأتي بصميم مختلف كليا عن الإصدار السابق ميت أكس.





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ووفقا للملصق الدعائي التشويقي الجديد، فأن الشركة الصينية اقتبست التصميم الذي قدمته نظيرتها الكورية الجنوبية سامسونج بهاتفها المطوى Galaxy Fold، والذي يأتي بتصميم شاشة كبيرة قابلة للطي إلى الداخل.





ويرافق التلميح إلى شاشة هاتف Mate X2، بالمصلق التشويق اقتباس شهير للعالم ألبرت أينشتاين "المعرفة محدودة، والخيال يحتضن العالم بأسره"، إلى جانب تغيير تصميم اسم الهاتف مما يشير إلى عامل تغيير تصميم هيكل الجهاز.





وسيعمل هاتف Mate X2 من هواوي، بمعالج من نوع Kirin 9000، ومن المتوقع أن يجلب الهاتف القابل للطي المنتظر سرعة شحن خارقة على غرار سلسلة "ميت 40" ، بقدرة 66 وات سلكيا، ومن المحتمل أن يدعم الهاتف أيضًا تقنية الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات مثل جهاز Mate 40 Pro.





وذكرت التسريبات السابقة، بأن شركة BOE الصينية ستقوم بتصنيع شاشات هاتف Mate X2 القادم، والتي ستقلل تكلفة صناعة الشاشات المنحنية، حيث أن تصميم الشاشات المنحنية للداخل يعطى عمرا أطول لتلك الأجهزة، لان الشاشات المنحية من الخارج تجعل الهاتف أضعف وأكثر عرضة للتلف.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Mate X2، بشاشة بقياس 8.1 بوصة عن فتحها كجهاز لوحى، من نوع OLED، وسيعمل الهاتف القابل للطي بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن بدون خدمات جوجل.





وسيأتي هاتف Mate X2، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، والثلاثة الآخرين بدقة 16 و12 و 8 ميجابيكسل على التوالى، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وسيحتوي على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير في الساعة.



