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تكنولوجيا

تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف Huawei P50 من هواوى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:01 م
تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد إطلاق هواتف Huawei P50 من هواوى
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة هواوى الصينية، ستطلق هواتفها الرائدة Huawei P50 فى نهاية شهر مارس القادم، حيث ستتكون مجموعة الهواتف من 3 هواتف وهى Huawei P50 و P50 Pro Huawei و+ P50 Pro Huawei . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف Huawei P50 ستصل الأسواق ما بين 26 و 28 مارس ليتم إطلاقها بعد ذلك تباع فى الأسواق العالمية، كما أنها ستأتى بمعالج من نوع Kirin 9000 ، مع سعتي ذاكرة تخزينية 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت رام .


وستكون هواتف Huawei P50 عبارة عن 3 هواتف هى :  P50 و P50 Pro و +P50 Pro ، وستأتى بشاشات منحنية من الجانبين بقياسات مختلفة ونماذج مختلفة مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم ، ومعدل التحديث 120 هرتز.  

وستأتى هواتف HUAWEI P50  بـ 4 كاميرات خلفية، سيتم دمج إحداها مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة، وسيتم استخدام تقنية العدسة السائلة مع الهواتف، حيث يمكن لهذه التقنية تحقيق تركيز بؤري بمستوى مللي ثانية مثل العين البشرية ، ومعدل تكوين الفيلم يقارب 100%. 

وستتميز هواتف HUAWEI P50 ب 2 كاميرا سيلفى، لكن مع نوتش أو ثقب واحد فى أعلى الشاشة، و من المقرر أن الهواتف سيعمل بالنسخة الرسمية من نظام التشغيل الجديد Harmony OS والذى أطلقته الشركة بديلا جديدا لنظام أندرويد من جوجل. 
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