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تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن خطة هونر لإطلاق هاتف View 40 وأربعة هواتف أخرى

السبت 13/فبراير/2021 - 11:00 ص
هاتف Honor V40 5G
هاتف Honor V40 5G
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة هونر هاتفها الأحدث المسمى Honor V40 في الصين الشهر الماضي، كأول جهاز لها بعد انفصالها عن شركتها الأم "هواوي"، واليوم تم اعتماد الهاتف في اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، مما يعني أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصد هاتفين لشركة هونر يحملان رقم الإصدار HJC-LX9C وNZA-LX9، تم اعتمادهما من الوكالة الصينية TENAA، ولكن لم يتم الإعلان عنها رسميًا حتى الآن.




وكشفت قوائم الوكالة الصينية أيضًا عن هاتفين آخرين يحملان رقم الطراز HJC-AN00 و NZA-AN00، أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف الأول من المحتمل أن يكون nova 8 SE من هواوي، ولكن سيتم تشغيل بواسطة معالج من نوع Dimensity 800U.


وفي حين أن الهاتف الآخر لا يحمل اسما ولكنه سيقدم شاشة أساسية بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض HD +، إلى جانب إعداد كاميرا خلفية ثلاثية.


ومن المقرر أن تطلق هونر هاتفين جديدين يحملان نموذج رقم CHL-LX1 و NTN-LX1، وهي هواتف جديدة تماما تصدر لأول مرة إلى الأسواق الوأروبية الآسيوية مثل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، ولا توجد أي مواصفات معروفة عن هذه الهواتف حاليا.


ويعد هاتف Honor V40، أول هاتف ذكي من هونر منذ انفصالها رسميًا عن شركة هواوي، وهو يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مع كاميرا جديدة بدقة 50 ميجابيكسل وشحن سريع.


ويتوفر هاتف Honor V40 5G، بسعر 550 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8,648 جنيه مصري) لنسخة 8+ 128 جيجابايت، و620 دولارا أمريكي (أي ما يعادل 9748 جنيها مصريا) لنسخة 8+ 256 جيجابايت.
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